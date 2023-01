I fatti del giorno - Italia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giustizia: Curzio (Cassazione), lento ma progressivo miglioramento - “L’analisi dei dati sull’amministrazione della giustizia in Italia nell’anno appena trascorso conferma il quadro in chiaroscuro già descritto nelle precedenti relazioni. Molte delle valutazioni fatte un anno fa devono essere riproposte e delineano il consolidarsi di alcune tendenze. Si assiste ad un lento ma progressivo miglioramento della situazione”. Lo ha detto il primo presidente della Corte di Cassazione, Pietro Curzio, in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario 2023. “Continua il processo di riduzione del contenzioso, tanto civile che penale. Il numero dei processi civili pendenti al 30 giugno 2022 è di 2.881.886 unità - ha spiegato - con una decrescita del 7,2 per cento rispetto al 20211. Quello dei processi penali è di 2.405.275 unità, in questo caso la decrescita è del 4,5 per cento. Il fatto importante - ha sottolineato Curzio - è che la riduzione delle pendenze è dovuta al saldo positivo tra sopravvenienze e definizioni dei giudizi: tanto nel civile che nel penale si è deciso un numero di cause superiore a quello delle sopravvenute. Si sta dunque lentamente ma progressivamente riducendo l’arretrato”. (segue) (Rin)