I fatti del giorno - America latina

- Perù: Guterres, grande preoccupazione per crisi in corso, rispettare diritti umani - Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha espresso profonda preoccupazione per la situazione in Perù e ha chiesto alle autorità di Lima di attenersi al diritto internazionale sui diritti umani nella gestione delle proteste in corso. Il segretario generale, recita una dichiarazione del portavoce Stephane Dujarric, continua a seguire con profonda preoccupazione la situazione in Perù. È preoccupato per il numero di decessi segnalati nel contesto delle proteste ed esorta le autorità a condurre indagini tempestive, efficaci e imparziali su tali decessi e ad evitare la stigmatizzazione delle vittime. Mentre le manifestazioni continuano, prosegue la dichiarazione, il segretario generale esorta alla moderazione per evitare un'ulteriore escalation di violenza e ribadisce il suo invito alle autorità a rispettare il diritto internazionale sui diritti umani. (segue) (Res)