- Perù: presentata mozione di impeachment contro presidente Boluarte - Un gruppo di parlamentari di sinistra in Perù ha presentato una mozione di impeachment per “incapacità morale” nei confronti della presidente Dina Boluarte. I parlamentari, riferisce la stampa peruviana, le attribuiscono la responsabilità delle morti registrate durante le proteste antigovernative in corso nel Paese. La mozione ha bisogno di 66 voti per essere ammessa al dibattito e e di 87 voti per passare e costringere Dina Boluarte alle dimissioni. L'iniziativa è sostenuta da più di venti deputati, tra cui Vladimir Cerron, il segretario generale del partito Perù Libre. Si tratta della stessa formazione di estrema sinistra di cui Boluarte faceva parte prima di venire espulsa dopo avere dichiarato in un'intervista di non avere mai abbracciato l'ideologia del partito. (segue) (Res)