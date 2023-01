© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kenya: condannato diplomatico venezuelano per l'omicidio dell'ambasciatrice Fonseca - Un tribunale keniota ha condannato un diplomatico venezuelano, Dwight Sagaray, per l'omicidio dell'allora ambasciatrice ad interim del Paese latinoamericano, Olga Fonseca, avvenuto nel 2012 nella sua residenza ufficiale nella capitale, Nairobi. Il tribunale, riferisce la stampa locale, ha ritenuto che Sagaray - che all'epoca era il primo segretario dell'ambasciata venezuelana - fosse irritato per l'arrivo della Fonseca poiché voleva continuare a supervisionare l'ambasciata. Oltre al diplomatico venezuelano, il tribunale ha condannato anche tre cittadini kenioti che erano stati incriminati insieme a Sagaray. Quest'ultimo è stato processato per l'omicidio dopo che la sua immunità diplomatica è stata revocata dal governo del Venezuela. (segue) (Res)