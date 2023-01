I fatti del giorno - America latina (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venezuela: atteso per oggi arrivo dell'Alto rappresentante Onu per i diritti umani - L'Alto rappresentante delle Nazioni Unite per i diritti umani, Volker Turk, arriva oggi in Venezuela per una visita di due giorni. Il funzionario, che arriva dalla Colombia, ha in agenda un incontro col presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, e rappresentanti del suo governo, per rinnovare il memorandum d'intesa firmato nel 2019 con il predecessore, Michelle Bachelet, strumento che ha permesso l'avvio di una supervisione dell'operato di Caracas sui diritti umani. L'Alto commissario dovrebbe anche incontrare rappresentanti delle opposizioni, decise a rilanciare il tema dei prigionieri politici. "Speriamo che questa visita porti alla liberazione degli oltre 240 prigionieri, tra civili e militari, uomini e donne", ha detto Adriana Pichardo a nome della Piattaforma unitaria del Venezuela, il cartello che riunisce le principali forze anti governative del Paese. (segue) (Res)