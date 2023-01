I fatti del giorno - America latina (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Brasile: Hrw, Lula ripristini lo stato di diritto in Amazzonia - Il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva dovrebbe adottare misure urgenti per affrontare la crisi dei diritti umani alla base della distruzione della foresta pluviale amazzonica e ripristinare lo stato di diritto. Lo afferma l’organizzazione non governativa Human Rights Watch (Hrw) in un comunicato diffuso oggi. "È incoraggiante che il presidente Lula abbia promesso un cambiamento fondamentale nelle politiche del Brasile dopo anni di crescente distruzione ambientale", ha affermato Maria Laura Canineu, direttrice per il Brasile di Hrw. "Quello che stiamo vedendo in Amazzonia è sia una crisi ambientale che una crisi dei diritti umani. L'amministrazione Lula dovrebbe mobilitare il governo a tutti i livelli e coordinarsi con i pubblici ministeri per combattere le reti criminali responsabili della distruzione ambientale e della violenza”, ha aggiunto. "Distruggere la foresta pluviale arricchisce una manciata di criminali e rende più poveri molti brasiliani. Ridurre la deforestazione e combattere la povertà e la disuguaglianza vanno di pari passo in Amazzonia. È possibile e urgente fare entrambe le cose”, ha detto l’esperta dell’organizzazione per i diritti umani. (Res)