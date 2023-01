© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina-Australia: Xi, relazioni bilaterali ora nella giusta direzione - Le relazioni tra Cina e Australia si stanno muovendo “nella giusta direzione”. Lo ha scritto il presidente cinese Xi Jinping in un messaggio indirizzato al governatore generale di Canberra, David Hurley, in occasione della Giornata nazionale australiana. Secondo quanto reso noto dall’agenzia di stampa “Xinhua”, Xi ha ribadito “la grande importanza” attribuita da Pechino “allo sviluppo delle relazioni bilaterali”. “I due Paesi hanno rivisto quanto accaduto in Passato e hanno iniziato a guardare al futuro, sforzandosi attivamente per migliorare e rafforzare i legami tra Cina e Australia”, si legge nel messaggio. I rapporti tra i due Paesi hanno raggiunto picchi di tensione negli scorsi anni, dopo che Canberra ha sollecitato un’inchiesta internazionale sull’origine del Covid-19 e dopo che Pechino, in risposta, ha vietato l’importazione di una serie di prodotti australiani quali carbone, orzo e pesce. Le cose sono migliorate dopo l’elezione del primo ministro laburista Anthony Albanese in Australia, avvenuta lo scorso maggio. Da allora sono ripresi i colloqui tra ministri dei due governi e nella prima metà del 2023 è in programma un incontro tra i ministri del Commercio Don Farrell e Wan Wentao. In un’intervista all’emittente “Sky News”, inoltre, Albanese non ha escluso l’ipotesi di una visita a Pechino nel 2023. (segue) (Res)