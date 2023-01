© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libia: presidente algerino Tebboune riceve inviato Onu Bathily, focus su soluzioni crisi - Il presidente algerino Abdelmajid Tebboune ha ricevuto ieri ad Algeri il rappresentante speciale del segretario generale delle Nazioni Unite in Libia, Abdoulaye Bathily alla presenza del ministro degli Esteri Ramtane Lamamra. Lo ha riferito la presidenza algerina senza specificare i dettagli dell'incontro. In alcune dichiarazioni rilasciate alla stampa dopo l’incontro, Bathily ha elogiato gli sforzi compiuti da Tebboune per risolvere la crisi libica. "Sono venuto oggi in Algeria, per raccogliere le opinioni e i suggerimenti del presidente della Repubblica sulle modalità per risolvere la situazione in Libia”, ha detto l’inviato Onu, spiegando che "i libici ascolteranno la vicina Algeria, che è un Paese colpito dalle ripercussioni della crisi". L'inviato Onu ha ringraziato il presidente Tebboune, per "tutti gli sforzi che sono stati fatti e gli sforzi futuri, al fine di consentire al popolo libico e allo Stato di uscire dalla crisi”. Bathily ha sottolineato che la sua visita in Algeria rientra nel quadro della visita ai paesi vicini per chiedere la loro assistenza al fine di stabilire la sicurezza nel Paese nordafricano. (segue) (Res)