I fatti del giorno - Nord Africa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libia: capo Senato, presidente parlamento rifiuta firma documento intesa raggiunta al Cairo - Il presidente della Camera dei rappresentanti con sede nella città orientale libica di Tobruk, Aguila Saleh, "si è opposto alla firma del documento di intesa" raggiunto durante i negoziati con l'Alto consiglio di Stato, l’istituzione che fa le veci del “Senato” in Libia, ospitati di recente nella capitale egiziana Il Cairo. Lo ha detto il capo dell’Alto consiglio di Stato, Khaled Mishri, in un'intervista televisiva, affermando che alcuni mediatori della regione, di cui non sono stati svelati i nomi, sono in possesso di una copia del documento. "Il discorso di Saleh davanti ai deputati è diverso da quanto concordato al Cairo” ha affermato Mishri, secondo cui ciò sarebbe conseguenza dell’opposizione di alcuni deputati. Il presidente del Parlamento "è stato sottoposto a pressioni dopo il suo rientro dal Cairo", ha affermato il capo dell’Alto consiglio, aggiungendo che "attori locali, regionali e internazionali hanno esercitato forti pressioni su Saleh dopo il suo rientro dal Cairo". (segue) (Res)