I fatti del giorno - Nord Africa (4)

- Tunisia: delegazione Lega diritti umani visita capo coalizione Karama Makhlouf in carcere - Il capo della Lega tunisina per la difesa dei diritti umani, Bassem Trifi, e altri esponenti dell'organizzazione, tra cui Khalil Zghidi e Sawsen Rihani, hanno effettuato una visita presso il carcere di Mornaguia, durante la quale hanno incontrato il capo della caolizione Al Karama, Seif Makhlouf, al fine di scoprire "le circostanze del suo arresto e esprimere il suo sostegno dopo l'ingiustizia a cui è stato sottoposto". Lo ha riferito Rihani sulla sua pagina Facebook. "La visita è stata un'occasione, in cui i membri della Lega hanno rinnovato la loro condanna e il rifiuto assoluto di processare civili davanti a tribunali militari", ha aggiunto l'attivista. Venerdì scorso, 20 gennaio, la Corte d'appello militare ha emesso pene detentive nei confronti di alcuni ex deputati e avvocati nell'ambito del "caso dell'aeroporto", tra cui Seif Makhlouf, Nidal Saudi, Mohammad Afas, Maher Zaid (leader della coalizione al Karama), e l'avvocato Mahdi Zagrouba. Il "caso dell'aeroporto" risale al 15 marzo 2021, quando i parlamentari della coalizione Al Karama hanno fatto irruzione nell'aeroporto di Tunisi-Cartagine per protestare contro il divieto di viaggio di una donna, sospettata di terrorismo in base alla misura S-17, dando il via ad un alterco fisico e verbale nei confronti degli agenti di sicurezza dell'aeroporto. (segue) (Res)