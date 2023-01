© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tunisia: premier Bouden incontra nuovo ambasciatore Belgio, focus su cooperazione - Il primo ministro della Tunisia Najla Bouden ha ricevuto a Tunisi il nuovo ambasciatore del Belgio, Francois Dumont. Lo riferisce il sito web d’informazione “Tuniscope”. L’incontro ha riguardato le modalità per rafforzare la cooperazione bilaterale tra i due Paesi in vari campi, tra cui istruzione superiore, ricerca scientifica, partenariato tra università tunisine e belghe, infrastrutture e tessile. Sono stati inoltre discussi i risultati della partecipazione della premier tunisina al Forum economico globale a Davos, in Svizzera, e lo stato di avanzamento nell'attuazione delle riforme economiche. (Res)