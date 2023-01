© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono in atto riflessioni di intervento ad ampio spettro nello sforzo di prevenire lo straziante fenomeno dei suicidi che costituisce, per la nostra etica e per la nostra civiltà giuridica, un intollerabile fardello di dolore". Lo ha detto il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, in occasione della cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario in Cassazione. (Rin)