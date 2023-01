Germania: ministro Economia Habeck, compiremo ulteriori passi per accelerare su rinnovabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo federale compirà ulteriori passi per accelerare sull'espansione delle energie rinnovabili. È quanto dichiarato al Bundestag dal ministro dell'Economia e della Protezione del clima tedesco, Robert Habeck. L'esponente dei Verdi ha aggiunto che presto presenterà nuovi provvedimenti sugli impianti solari ed eolici per ridurre gli ostacoli burocratici al loro sviluppo. Tra gli obietti figura l'installazione di pannelli fotovoltaici di dimensioni limitate sui balconi o sulle pareti degli edifici. Entro il 2030, la Germania intende ottenere almeno l'80 per cento del suo fabbisogno di elettricità dalle rinnovabili. A tal fine, il tasso di espansione di queste fonti di energia deve essere triplicato come prerequisito per raggiungere l'obiettivo di ridurre i gas serra del 65 per cento rispetto ai livelli del 1990.(Geb)