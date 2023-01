Germania: ministro Economia Habeck, interrotta tendenza negativa dell'inflazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è interrotta in Germania la tendenza negativa dell'inflazione, che nel corso di quest'anno scenderà al 6 per cento dal 7,9 per cento del 2022. È quanto dichiarato al Bundestag dal ministro dell'Economia e della Protezione del clima tedesco, Robert Habeck. L'esponente dei Verdi ha aggiunto che l'inflazione continuerà ad essere contenuta nel corso del 2023. Pertanto, secondo Habeck, ci si può aspettare un tasso ancora inferiore nel 2024, con allo stesso tempo una crescita più elevata. Per quest'anno, il governo federale stima un'espansione del Pil dello 0,2 per cento, dato che dovrebbe salire all'1,8 per cento nel 2024. (Geb)