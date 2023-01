Migranti: Piantedosi, serve efficace azione europea, sviluppare terzo modello rimpatrio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, sta partecipando a Stoccolma ai lavori del primo consiglio dei ministri degli Affari interni della Ue sotto la presidenza svedese. Nella sessione di questa mattina, dedicata al rafforzamento della cooperazione con i Paesi terzi in materia di rimpatrio, il titolare del Viminale ha ribadito la necessità di una efficace azione europea, essenziale per affrontare in maniera adeguata la sfida dell’immigrazione illegale. In quest’ottica, si legge in una nota, Piantedosi ha auspicato che la nuova strategia, presentata dalla Commissione lo scorso 24 febbraio, possa rappresentare un punto di svolta per l’impegno europeo in questo ambito. Il tasso di rimpatrio degli Stati europei è stato sinora uno dei principali punti deboli e per questo motivo il ministro Piantedosi ha sostenuto l’esigenza di un nuovo modello operativo che parta dal superamento della contrapposizione tra quello dei rimpatri forzati e quello dei rimpatri volontari assistiti. “Ritengo che sia, invece, opportuno - ha dichiarato Piantedosi - lavorare per sviluppare un terzo modello di rimpatrio che potremmo chiamare “rimpatrio forzato accompagnato”. Un’operazione di ritorno che sia associata a progettualità di reintegrazione, anche in caso di rimpatri forzati, può infatti agevolare la collaborazione dello straniero, stimolare i Paesi terzi di provenienza a rafforzare la cooperazione e concorrere a contrastare le cause profonde dell’immigrazione”. (segue) (Res)