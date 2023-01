Migranti: Piantedosi, serve efficace azione europea, sviluppare terzo modello rimpatrio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Certamente anche la leva dei visti - ha proseguito il titolare del Viminale - è uno strumento che dobbiamo tenere in considerazione ed utilizzare per indirizzare i Paesi terzi verso una più fattiva collaborazione”. Al termine del suo intervento il ministro Piantedosi ha sottolineato “l’importanza che assume il Coordinatore europeo per i rimpatri. Il mio auspicio è che questa figura divenga concretamente il fulcro di un’azione europea più incisiva, anche attraverso una stretta sinergia con Frontex”. (Res)