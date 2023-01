Pensioni: Inps, 888.972 con decorrenza nel 2021, 779.791 quelle del 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il totale delle pensioni con decorrenza nel 2021 è di 888.972, per un importo medio mensile alla decorrenza di 1.198 euro: di queste, 495.779 sono riferite a donne, per un importo medio mensile di 1.015 euro, e 393.193 a uomini, con 1.429 euro mensili. Le nuove pensioni con decorrenza nell’anno 2022 sono state 779.791 in totale, per un importo medio mensile di 1.153 euro: anche in questo caso prevalgono per numero le pensioni femminili, 437.596 contro le 342.195 maschili, a fronte di un importo medio mensile più basso (976 euro contro i 1.381 euro degli uomini). Lo comunica una nota dell’Inps, in riferimento alla pubblicazione dell’osservatorio sul monitoraggio dei flussi di pensionamento, relativo alle pensioni con decorrenza nel 2021 e nel 2022, con rilevazione al 2 gennaio 2023. (segue) (Com)