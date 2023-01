Energia: Spada (Assolombarda), chiediamo al governo di abbassare soglia di vendita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per tutelare il tessuto produttivo del territorio, il motore della crescita dell'intero Paese, serve intervenire con misure strutturali sui temi prioritari per la competitività: energia, lavoro e innovazione". Lo ha detto il presidente di Assolombarda, Alessandro Spada, durante la conferenza "Il mondo nel 2023: sarà quiete dopo le tempeste? Scenari per le imprese tra rischi e opportunità" a Milano. Ha poi sottolineato sul tema energia: "Quello che serve è sviluppare una vera politica energetica. La strada verso la decarbonizzazione è tracciata, ma dobbiamo andare avanti senza pregiudizi con la neutralità tecnologica attraverso l'uso di un mix di fonti: dall'utilizzo delle rinnovabili a quello dell'idrogeno, dalla messa in funzione di termovalorizzatori e rigassificatori fino alla ripresa degli studi sul nucleare. Inoltre - ha concluso Spada - chiediamo al governo di abbassare la soglia di vendita dell'energia stabilita dall'energy release per rendere il prezzo competitivo con gli attuali valori di mercato". (Rem)