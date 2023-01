Russia-Ucraina: Cremlino, Zelensky non è interlocutore credibile, negoziati impossibili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Volodymyr Zelensky non è un interlocutore credibile per il presidente russo, Vladimir Putin: non è possibile organizzare dei colloqui fra loro due. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, in un briefing con la stampa. "Sappiamo con quali promesse Zelensky è stato eletto presidente. Non è assolutamente difficile ricordarle noi stessi e ricordarle a quegli elettori che hanno votato per lui in Ucraina. Non ha risolto il problema del Donbass, non ha rispettato gli accordi di Minsk, inoltre, come si è scoperto, si stava preparando a un conflitto. Pertanto, ha cessato da tempo di essere un possibile interlocutore del presidente Putin", ha detto Peskov. In precedenza, Zelensky ha dichiarato di "non essere interessato" a incontrare e avviare dei negoziati con il presidente russo Vladimir Putin. (Rum)