Fvg: assessore Salute, da lunedì al via prenotazioni vaccino anti-Covid 5-11 anni

- A partire dalle ore 12 di lunedì 30 gennaio in Friuli Venezia Giulia sarà possibile prenotare il richiamo vaccinale contro il Covid-19 con il vaccino Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 – dose pediatrica di 5/5 microgrammi - rivolto ai bambini nella fascia di età compresa tra i 5 e gli 11 anni. Il richiamo è raccomandato specialmente per i bambini che presentano condizioni di fragilità tali da esporli allo sviluppo di forme più severe di infezione, ma è somministrabile, su richiesta dei genitori o dei tutori, a tutti i bambini che rientrano in questa fascia di età. Il vaccino potrà essere prenotato mediante call-center, farmacie e Cup. La somministrazione è consigliata a partire dai 120 giorni dal ciclo primario o dall'ultima infezione. (Frt)