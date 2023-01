Mediterraneo: Mulè, è area cruciale per tutto il Continente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

23 luglio 2021

- Il Mediterraneo "è un'aria cruciale per tutto il Continente e non soltanto per i Paesi membri che vi si affacciano. Richiede attenzione prioritaria perché da essa dipendono la nostra sicurezza e stabilità, come pure l'approvvigionamento energetico, l'autonomia strategica, la lotta al terrorismo e alla criminalità internazionale e, appunto la gestione dei flussi migratori. In breve, stiamo parlando del nostro futuro". Lo ha detto il vicepresidente della Camera dei deputati, Giorgio Mulè, nel suo intervento in videoconferenza in occasione dell'inaugurazione della dimensione parlamentare del semestre di presidenza svedese.(Rin)