Medio Oriente: Cisgiordania, nove palestinesi uccisi in scontri con forze israeliane a Jenin

- Nove palestinesi sono rimasti uccisi in scontri tra le forze di difesa israeliane (Idf) e alcuni uomini armati a Jenin, nel nord della Cisgiordania. Lo rende noto il quotidiano israeliano “Times of Israel”, citando alcune fonti sanitarie. Da parte loro, le Idf hanno annunciato di aver compiuto un’operazione di sicurezza nel campo profughi di Jenin. Secondo quanto riferito dall’emittente “Kan” gli scontri sarebbero scoppiati dopo il tentativo compiuto dai militari israeliani di arrestare un membro della Jihad islamica presumibilmente coinvolto nella preparazione di un imminente attacco terroristico. Il ministero della Salute dell’Autorità nazionale palestinese (Anp) ha fatto sapere che il bilancio delle vittime è destinato ad aumentare a causa della presenza di diversi feriti in gravi condizioni. Tra le vittime sono stati identificati Magda Obaid, donna palestinese di 60 anni, e Saeb Essam Mahmoud Azriqi di 24 anni. “Le forze di occupazione hanno preso d'assalto l'ospedale governativo di Jenin e hanno sparato intenzionalmente lacrimogeni contro il reparto pediatrico dell'ospedale", ha dichiarato da parte sua la ministra della Salute dell’Anp, Mai al Kaila. Le tensioni sono recentemente aumentate in Cisgiordania mentre le Idf continuano a effettuare operazioni di sicurezza nel nord della Cisgiordania. Nel 2022, i raid delle forze israeliane hanno provocato la morte di 171 palestinesi mentre almeno 28 sono morti dall’inizio del 2023.(Res)