Ucraina: Dtek, interruzioni elettricità pianificate a Kiev e in tre regioni

- Sono state applicate delle interruzioni di corrente "di emergenza" questa mattina a Kiev e in tre regioni durante gli attacchi missilistici russi contro l'Ucraina. Lo ha riferito la compagnia elettrica privata Dtek. "Questa è una misura preventiva che eviterà danni significativi alle infrastrutture elettriche se i missili nemici dovessero raggiungere il loro obiettivo", ha riferito la società su Telegram. Oltre alla capitale, le interruzioni sono in vigore nella sua regione così come quelli di Odessa e Dnipropetrovsk, secondo Dtek. (Kiu)