Migranti: Mulè, flussi possono essere governati solo attraverso reale azione comune

23 luglio 2021

- "Per quanto riguarda i flussi migratori, pensiamo che essi possano essere governati soltanto attraverso una reale azione comune, in coerenza con i principi della equa ripartizione degli oneri e della solidarietà iscritti nei Trattati, in modo da non lasciare soli l'Italia e gli altri Paesi di primo approdo". Lo ha affermato il vicepresidente della Camera dei deputati, Giorgio Mulè, nel suo intervento in videoconferenza in occasione dell'inaugurazione della dimensione parlamentare del semestre di presidenza svedese.(Rin)