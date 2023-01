Inflazione: Savona (Consob), opera come tassa occulta e iniqua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- L’inflazione ha sempre legami con la quantità di moneta e questa con il finanziamento della spesa pubblica attraverso l’indebitamento statale: “essa opera come una tassa occulta e iniqua violando il fondamento democratico della No taxation without representation”. Lo ha dichiarato il presidente della Consob, Paolo Savona, in occasione del seminario “Le scelte finanziarie delle famiglie italiane. Evidenze dall’ottavo Rapporto Consob”. “Per queste principali ragioni, alla politica monetaria è stata riconosciuta una condizione di indipendenza operativa dagli organi della democrazia. Negarla significa mettere in dubbio il funzionamento della democrazia su cui si basa la non meno rilevante funzione di utilità della politica sociale”, ha sottolineato Savona, che ha aggiunto: “L’insieme della politica economica seguita dopo la ripresa dell’inflazione del 2022 ha scelto di privilegiare le prime due macrovariabili: il lavoro, poggiando la sua tutela sul sostegno alla crescita reale, e l’equa distribuzione del reddito, poggiando il suo raggiungimento sull’intervento a carico del bilancio pubblico. I contenuti della sua funzione di utilità sono stati tali da accettare che l’aumento dei prezzi gravasse maggiormente sul risparmio, con l’eccezione di una sua modesta remunerazione conseguente al discusso aumento dei tassi nominali dell’interesse e il riconoscimento di compensazioni fiscali stimabili nell’ordine del 2 per cento. Su questa soluzione è mancato un dibattito politico esplicito, non foss’altro per rilevarne gli effetti sull’equità distributiva degli oneri di aggiustamento degli squilibri inflazionistici". (Rin)