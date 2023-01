Ambiente: Mulè, su transizione ecologica procedere con maggiore gradualità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

23 luglio 2021

- "Un terzo tema attiene alla declinazione degli obiettivi della transizione ecologica, che tutti condividiamo nella sostanza. Ma che, alla luce della delle dinamiche inflattive e del costo dell'energia - strettamente legate anche ai drammatici eventi in Ucraina ai quali l'Unione europea sta rispondendo in modo corale - non possono essere perseguiti con un ritmo troppo rapido ed oneroso per i cittadini e per le imprese. C'è il rischio in questo modo di ridurre il necessario consenso alla strategia di transizione climatica. Faccio un esempio concreto: quello della proposta di direttiva sulla prestazione energetica degli edifici che, ove fosse approvata nel testo presentato dalla commissione europea, genererebbe in Paesi come l'Italia costi inaccettabili per gran parte delle famiglie. Occorre, dunque, procedere con maggiore gradualità e - lasciatemi dire - con sano realismo, combinando la giusta ambizione con la salvaguardia dei bisogni primari dei nostri cittadini. Confido che la presidenza svedese saprà operare in questa direzione". Lo ha affermato il vicepresidente della Camera dei deputati, Giorgio Mulè, nel suo intervento in videoconferenza in occasione dell'inaugurazione della dimensione parlamentare del semestre di presidenza svedese.(Rin)