Spagna: portavoce governo, Parlamento si è già espresso su invio armi pesanti ad Ucraina

- La posizione del Parlamento spagnolo è già stata quella di approvare le misure adottate dallo Stato di fornire materiale bellico all'Ucraina come "uno degli impegni" acquisiti. Lo ha detto in un'intervista a "CMMedia" la portavoce del governo, Isabel Rodríguez, che ha respinto la richiesta avanzata da Bildu, Sinistrac Repubblicana di Catalogna (erc) e Unidas Podemos di chiedere l'approvazione del Congresso dei deputati per l'invio dei carri armati Leopard a Kiev. Rodriguez ha sottolineato che questi impegni sono stati presi all'interno dell'Unione Europea e della Nato e che le misure che la Spagna dovrà adottare saranno sviluppate "man mano che la guerra andrà avanti". A questo proposito, la portavoce dell'esecutivo ha spiegato che questo carico di materiale pesante richiede "truppe, soldati e addestramento per il suo utilizzo", per cui resta da fare un "lavoro operativo complesso". "Ma l'esercito spagnolo è competitivo. La Spagna può essere orgogliosa del suo lavoro e della sua determinazione a stare dalla parte giusta della storia", ha concluso Rodriguez.(Spm)