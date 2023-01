Regno Unito: Brexit ha causato perdite di finanziamenti Ue a industria creativa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- L'industria creativa britannica ha perso più di 163 milioni di sterline (circa 185 milioni di euro) in finanziamenti europei per via della Brexit. È quanto rivela l'analisi della Commissione per il commercio e le imprese del Regno Unito, condivisa dal quotidiano "The Independent". Tali perdite sono state calcolate da quando, durante i negoziati Brexit, il governo ha preso la decisione di ritirare il Regno Unito dal programma culturale dell'Ue, Europa Creativa, che aiuta a finanziare il settore artistico e culturale dell'Unione. (Rel)