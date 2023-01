Ucraina: Majorino, invio armi è dolorosa necessità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'invio di armi all'Ucraina "è una dolorosa necessità". Lo ha affermato il candidato alla presidenza della Lombardia per Pd e M5s Pierfrancesco Majorino, parlando questa mattina ai microfoni di Sky tg 24. "Stiamo parlando di un invio di un mezzo nuovo che si verificherà nei prossimi mesi quindi - ha aggiunto -, con una valutazione della comunità internazionale della durata del conflitto e questa valutazione deriva dalla responsabilità di Putin". "Ci vuole un'azione più visibile - ha sottolineato il Dem - nel tentativo di costruire parallelamente un percorso negoziale e forse su questo l'Unione Europea dovrebbe riuscire a esprimersi con voce più forte. Aveva provato a esprimersi in diversi casi il presidente Macron, a essere un punto di riferimento in quest'ottica, credo sia ciò che forse un po' manca. Però è chiaro che vista da qui la vicenda è molto semplice da commentare, mentre in realtà è complessa. Le valutazioni che evidentemente si stanno facendo sono quelle di un tentativo reiterato da parte di Putin di occupazione dei territori e di intensificazione della presenza militare russa cui risponde questa strategia europea e atlantica". "Purtroppo - ha concluso -, abbiamo di fronte mesi di conflitto militare, non settimane, e questo tentativo mi pare quello di cercare di aiutare il più possibile il popolo ucraino". (Rem)