Fvg: Ires, da gennaio a settembre 2022 occupazione +3,3 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei primi nove mesi del 2022 l’occupazione in Friuli Venezia Giulia è aumentata del 3,3 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, con una media di 16.500 occupati in più. La crescita ha riguardato soprattutto l’industria e l’edilizia (+5,5 per cento in entrambi i settori), ma unicamente il lavoro dipendente (+4,2 per cento). Il numero medio di disoccupati è pari a 27.300 unità, contro le 30.400 del periodo gennaio-settembre 2021. Sono i numeri diffusi oggi dall’Ires Friuli Venezia, che ha elaborato dati nazionali e locali. Guardando solo terzo trimestre del 2022, si è registrato in regione un leggero calo tendenziale dell’occupazione (-2.300 unità). Anche il tasso di occupazione, che nel secondo trimestre aveva superato il 70 per cento portando la regione al secondo posto in Italia dopo la provincia di Bolzano, è sceso al 67,8 per cento e al settimo posto a livello nazionale. Il tasso di disoccupazione si è mantenuto comunque inferiore al 5 per cento. (segue) (Frt)