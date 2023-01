Fvg: Ires, da gennaio a settembre 2022 occupazione +3,3 per cento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da gennaio a settembre 2022 il numero di assunzioni nel settore privato è aumentato del 18,3 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Un dato superiore anche al periodo pre-pandemia, con 12 mila unità in più rispetto allo stesso periodo del 2019. Nel 2022 sono cresciute sull’anno precedente soprattutto le assunzioni a tempo indeterminato (+34,5 per cento), mentre in termini assoluti l’incremento più rilevante ha riguardato quelle a termine (+6.133 unità). In diminuzione invece il numero di aperture di partita Iva, ridotto del 24 per cento rispetto allo stesso periodo del 2021. L’area giuliana è l’unica che mostra un incremento (+8 per cento), mentre a livello nazionale si è registrato un -7,7 per cento. (Frt)