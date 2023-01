Roma: Santori (Lega), residenti di Bastogi preoccupati dopo esplosione in appartamento Erp

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere capitolino della Lega, Fabrizio Santori, in una nota afferma: "Dopo l'esplosione dei giorni scorsi i residenti preoccupati hanno calcolato 500 bombole in giro per gli appartamenti del comprensorio di Bastogi, di proprietà del Comune, e 2000 persone tra adulti e minori in attesa di una casa definitiva. Sette persone, intanto - prosegue -, tutte assegnatarie di appartamento, sono rimaste senza un tetto sulla testa dopo l'incendio avvenuto l'altro giorno. E il pronto intervento dell'amministrazione lascia di stucco: il Municipio avrebbe proposto una sistemazione in tenda. In un groviglio di degrado simbolo della vergogna senza fine che pesa sul Campidoglio guidato dalla giunta Gualtieri, si consuma l'ennesima onta ai cittadini romani. Il gravissimo episodio accaduto nelle palazzine Bastogi si doveva evitare - spiega Santori -. La Lega chiede un intervento immediato del sindaco e dell'assessore competente per evitare una tragedia annunciata". (segue) (Com)