Ucraina: Unicef, lanciata campagna per sicurezza domestica in caso di interruzione elettricità

- In Ucraina è stata lanciata una campagna di sensibilizzazione per diffondere conoscenze su un utilizzo in sicurezza di generatori, bruciatori a gas, stufe e candele, in un contesto di interruzioni di corrente e riscaldamento in tutto il Paese. Lo riferisce l'Unicef. La campagna "A casa in sicurezza in tempi di guerra", lanciata dall'Unicef e dal Ses (Servizio di emergenza statale) fa seguito a 2.710 incendi verificatisi dall'inizio dell'anno. La maggior parte sono incendi domestici causati da un uso improprio di riscaldamento e luce alternativi. Secondo i dati del ministero della Salute dell'Ucraina, da novembre a dicembre 2022, sono stati registrati 868 casi, fra cui 215 bambini, di avvelenamento da monossido di carbonio. "Ogni giorno i soccorritori lottano contro le conseguenze della negligenza nell'uso di apparecchi di riscaldamento ed elettrici", ha dichiarato Oleksandr Chekryhin, direttore del Dipartimento di prevenzione delle emergenze del Ses. "Tra i casi più comuni di emergenza ci sono l'esplosione di bruciatori a gas all'interno delle case e l'avvelenamento da monossido di carbonio. Sono certo che sensibilizzare gli ucraini sulle regole di sicurezza possa salvare molte vite dei nostri cittadini". (segue) (Res)