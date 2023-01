Ucraina: Unicef, lanciata campagna per sicurezza domestica in caso di interruzione elettricità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La campagna ricorda agli ucraini di seguire le regole su come usare generatori, apparecchi a gas, stufe e candele per salvare vite. Sarà trasmessa in radio e in televisione e sarà visibile online, sugli edifici, ascensori e nella pubblicità esterna. "A causa degli attacchi alle infrastrutture essenziali energetiche e di altro tipo, milioni di bambini in Ucraina spesso rimangono in case fredde senza energia, privati dei diritti e di un'infanzia normale," ha dichiarato Murat Sahin, Rappresentante dell'Unicef in Ucraina. "Le loro famiglie devono usare candele, bruciatori a gas e generatori per avere luce e stare al caldo, cosa non sempre sicura in ambienti chiusi. Queste semplici regole sulla sicurezza a casa sono importanti per salvare le vite e la salute dei bambini e delle loro famiglie." Come parte della campagna, saranno sviluppati materiali di apprendimento per i bambini per aiutarli a comprendere importanti regole sulla sicurezza a casa in tempo di guerra. (segue) (Res)