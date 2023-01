Ucraina: Unicef, lanciata campagna per sicurezza domestica in caso di interruzione elettricità (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le regole sulla sicurezza ricordano che: quando i generatori rilasciano monossido di carbonio, dovrebbero essere sempre messi all'esterno a una distanza di 6 metri da porte e finestre; i bruciatori a gas sono realizzati per riscaldare il cibo e solo in piccole portate. È pericoloso utilizzare i bruciatori a lungo. Usare i bruciatori all'esterno o in una stanza con una ventilazione. Utilizzare solo prodotti certificati presso punti vendita abilitati e seguire le istruzioni del produttore; controllare stufe e camini prima dell'uso. Se i camini non vengono puliti e presentano crepe, possono insorgere problemi; le candele dovrebbero stare su superfici stabili lontano da materiali infiammabili; è pericoloso accendere nello stesso momento tutti i dispositivi a casa e potrebbe sovraccaricare la rete. (Res)