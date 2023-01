Ucraina: Crosetto, subito le armi o vince Putin (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Siamo in una fase diversa del conflitto: "Sì, perché la Russia ha cambiato atteggiamento. È in arrivo una pesante campagna sul terreno e ci sono 300 mila soldati che la Russia sta formando per inviarli al fronte. L'Ucraina deve compensare la differenza numerica delle forze in campo. È per questo che le loro richieste di sostegno militare sono aumentate. Fino a qualche settimana fa la richiesta era di mezzi di difesa antimissile, adesso il governo ucraino chiede anche carri armati". La percezione delle opinioni pubbliche, non solo in Italia, "è che questa guerra sia all'origine della crisi economica, e cresce il rischio che ci sia qualcuno che dia la colpa all'Ucraina, spaccando i nostri Paesi. E' quello su cui punta Putin. C'è un terreno su cui la Russia e la Cina hanno un vantaggio rispetto agli altri, specialmente alle nostre democrazie occidentali: non hanno delle opinioni pubbliche a cui rispondere. I governi democratici occidentali invece devono prendere decisioni che vanno sempre spiegate, condivise e accettate dall'opinione pubblica. E' il bello del consenso democratico. Ma in un momento di crisi questo può rappresentare un fattore di debolezza". (segue) (Res)