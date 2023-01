Ucraina: Crosetto, subito le armi o vince Putin (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"In questi anni ho potuto constatare la professionalità di Nova e ho avuto modo di incontrare di persona i tanti giornalisti, giovani e motivatissimi" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Qualche osservatore dice: l'unico modo per far vincere la guerra all'Ucraina è un intervento militare della Nato: "Non si tratta di vincere la guerra, ma di far capire a Putin che non la può vincere lui e costringerlo a sedersi al tavolo della pace, perché non c'è alternativa alla trattativa diplomatica. Segnalo anche che è importante ricordare che la Nato, formalmente, è rimasta fuori dalla guerra proprio perché non si è voluto autorizzare il racconto 'Nato contro Russia'. Il gruppo che si incontra periodicamente a Ramstein ad esempio ha dentro Paesi Nato, la Ue e Paesi non Nato che appoggiano l'Ucraina. E non è un caso che i russi cerchino di sfidare nazione per nazione chi appoggia l'Ucraina, Italia in testa". Per quel che riguarda, infine, il rischio che a forza di consegnare armi all'Ucraina, l'Italia resti sguarnita da un punto di vista militare: "Sono il ministro della Difesa e il mio compito è, appunto, quello di difendere il Paese e quindi posso dire che non si andrà mai oltre una soglia di rischio che possa intaccare la capacità militare di difendere l'Italia", ha concluso Crosetto. (Res)