Serbia-Italia: inaugurata la mostra "La mia Pompei – Duemila anni dopo"

- È stata inaugurata ieri presso l'Istituto italiano di cultura di Belgrado la mostra dei dipinti di Bosko Jovanovic dal titolo "La mia Pompei – Duemila anni dopo". L'esposizione, visitabile fino al 28 febbraio prossimo, raccoglie una selezione di dipinti e acquerelli dell'artista serbo ispirati all'antica Pompei. Secondo il comunicato dell'ambasciata, nell'inaugurare la mostra l'ambasciatore d'Italia in Serbia, Luca Gori, ha sottolineato come l'arte di Jovanovic sia un "tributo ad uno dei siti archeologici più importanti al mondo e patrimonio dell'umanità, che il pittore, grazie al sostegno dell'Istituto di Belgrado, ha visitato e vissuto in prima persona a metà anni '90, assistendo ai lavori di scavo e realizzando schizzi dei reperti".(Seb)