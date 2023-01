Germania: Scholz, con Leopard 2 a Ucraina non diventiamo parte della guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania “non diventa parte della guerra” in Ucraina con la fornitura di carri armati Leopard 2 al Paese aggredito dalla Russia. È quanto affermato dal cancelliere tedesco, Olaf Scholz, nel corso di un'intervista che ha rilasciato all'emittente televisiva “Zdf”. In questo modo, il capo del governo federale è intervenuto sulla sua decisione di consegnare all'ex repubblica sovietica 14 Leopard 2A6, provenienti dai depositi delle Forze armate della Germania (Bundeswehr). Allo stesso tempo, Scholz ha autorizzato gli altri Paesi che hanno in dotazione i Leopard 2, prodotti dal conglomerato per la difesa tedesco Krauss-Maffei Wegmann (Kmw), a trasferirli all'Ucraina. Il cancelliere ha poi ribadito che, con gli aiuti militari all'ex repubblica sovietica, non si deve arrivare a una guerra tra Russia e Nato. Al riguardo, Scholz ha sottolineato che, insieme al presidente degli Stati Uniti Joe Biden, ha chiarito come nessun aereo da guerra o truppe di terra verranno inviati dagli Stati occidentali in Ucraina. “Sarebbe irresponsabile agire diversamente”, ha quindi rimarcato il capo del governo tedesco. Scholz ha quindi inteso rassicurare i connazionali preoccupati dai possibili sviluppi della guerra mossa dalla Russia contro l'ex repubblica sovietica e dal rischio di un coinvolgimento della Germania nel conflitto. In particolare, l'esponente del Partito socialdemocratico tedesco (SpD) ha dichiarato: “Ogni sera, tanti cittadini guardano la televisione e sperano che il governo e il cancelliere mantengano i nervi saldi. Posso assicurare che è stato così e così rimarrà”. (Geb)