Germania-Ue: Nagel (Bundesbank), rialzo tassi potrebbe proseguire anche dopo marzo

- Il rialzo dei tassi di interesse attuato dalla Banca centrale europea (Bce) potrebbe dover proseguire anche dopo marzo, al fine di contrastare l'inflazione nell'Eurozona. È quanto dichiarato dal presidente della Bundesbank, Joachim Nagel, nel corso di un'intervista che ha rilasciato al settimanale “Der Spiegel”. Il banchiere centrale della Germani ha ricordato che l'Eurotower ha già annunciato un drastico innalzamento dei tassi. “Dopodiché”, ha aggiunto Nagel, “esamineremo dove si trova il tasso di inflazione in primavera e quali sono le previsioni dei nostri esperti”. Il presidente della Bundesbank ha, quindi, evidenziato: “Non sarei sorpreso se, anche dopo le due mosse annunciate, dovessimo continuare ad alzare i tassi di interesse.” L'inflazione core nell'area dell'euro rimane, infatti, elevata e potrebbe portare a un livello generale dei prezzi più alto del previsto, secondo Nagel. Pertanto, ha avvertito il presidente della Bundesbank, “si deve prestare molta attenzione a non iniziare troppo presto a cantare il requiem per l'elevata inflazione. Il Consiglio direttivo della Bce si riunirà il 2 febbraio e il 16 marzo per aumentare i tassi di interesse dello 0,5 per cento. (Geb)