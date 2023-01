Imprese: Germania, azienda per batterie cinese Catl mette in funzione impianto di Arnstadt

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda cinese Catl, specializzata nella produzione di batterie, mette oggi in funzione ad Arnstadt il suo primo impianto in Europa per celle agli ioni di litio. Secondo la stessa società, nello stabilimento verranno investiti fino a 1,8 miliardi di euro e saranno creati circa duemila posti di lavoro. Nel corso dell'anno, verrà incrementata la produzione su larga scala. Il presidente di Catl per l'Europa, Matthias Zentgraf, ha dichiarato che la fabbrica di Arnstadt rifornirà tutte le note aziende automobilistiche europee. A oggi, presso l'impianto lavorano mille dipendenti, di cui circa sono specialisti provenienti dalla Cina. (Geb)