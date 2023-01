Scozia: centro studi, Snp potrebbe aumentare imposte per finanziare piani di spesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito nazionale scozzese (Snp) potrebbe aumentare nuovamente le aliquote dell'imposta sul reddito nella nazione devoluta per "tappare un buco nero in crescita nei loro piani di spesa". È quanto ha dichiarato l'Istituto imparziale per gli studi fiscali (Ifs). Il centro studi ha affermato che la spesa per i servizi diminuirà dell'1,6 per cento nel 2023/24, avvertendo che se le spese per la salute pubblica e l'obiettivo net-zero saranno protette, altri dipartimenti del governo scozzese dovranno affrontare tagli del 13 per cento ai loro budget entro il 2027. Il centro studi ha avvertito inoltre che Snp potrebbe colmare il deficit aumentando nuovamente l'imposta sul reddito, nonostante la crescita più lenta dei tassi di occupazione a nord del confine abbia spazzato via gran parte delle entrate derivanti dagli aumenti già imposti. (Rel)