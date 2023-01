Tlc: Nokia, utile quarto trimestre supera le aspettative, stime positive per il 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’azienda di telecomunicazioni finlandese Nokia ha superato le aspettative di utile operativo trimestrale e prevede un aumento delle vendite nel 2023. È quanto affermato dall'amministratore delegato Pekka Lundmark che ha presentato i dati finanziari per il quarto trimestre del 2022. "Prevediamo un altro anno di crescita nel 2023", ha dichiarato Lundmark. L'utile operativo comparabile del quarto trimestre è salito a 1,15 miliardi di euro rispetto ai 908 milioni dello scorso anno, un risultato possibile grazie al lancio del 5G in Paesi come l'India. "Guardando avanti al 2023, pur essendo consapevoli delle incerte prospettive economiche, la domanda rimane robusta", ha affermato Lundmark in una nota. Nokia prevede vendite nette per l'intero anno comprese tra 24,9 e 26,5 miliardi di euro, il che implica una crescita compresa tra il 2 e l'8 per cento a valuta costante. Le vendite nette sono cresciute del 16 per cento a 7,45 miliardi di euro, superando le stime di 7,11 miliardi. Oltre alla crescente domanda da parte dei clienti business, la società ha anche ottenuto grossi contratti dagli operatori di telecomunicazioni indiani per il lancio del 5G in quel Paese. (Sts)