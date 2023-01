Regno Unito: governo propone di rendere reato penale la mancata prevenzione di frodi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"L'analisi e il monitoraggio di fonti di informazione, il bollettino sulla stampa internazionale e il notiziario sono fiori all'occhiello di Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- Il governo ha proposto un disegno di legge sulla criminalità economica e la trasparenza aziendale che prende di mira studi legali, commercialisti e persino casinò che non fanno abbastanza per prevenire frodi, falsi in bilancio e riciclaggio di denaro. A riportare la notizia il quotidiano "Financial Times". Il sottosegretario alla sicurezza del governo britannico, Tom Tugendhat, ha affermato che le nuove disposizioni, che probabilmente si baseranno su simili reati di "mancata prevenzione" di corruzione ed evasione fiscale, sono attualmente all'esame del parlamento. L'ex ministro per la Giustizia del Regno Unito, Robert Buckland, che da tempo sostiene tale legislazione, si è detto "molto incoraggiato dagli sviluppi" recenti. (Rel)