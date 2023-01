Gli appuntamenti di oggi a Roma e nel Lazio (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - La candidata del Movimento 5 stelle alla presidenza della Regione Lazio, Donatella Bianchi, sarà presente alla Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa. Via Cristoforo Colombo 83, Roma. (Ore 10:00).- La candidata del Movimento 5 stelle alla presidenza della Regione Lazio, Donatella Bianchi, sarà presente a Legacoop Lazio. Via Giuseppe Antonio Guattani, 9, Roma (Ore 12:00).- La candidata del Movimento 5 stelle alla presidenza della Regione Lazio, Donatella Bianchi, sarà presente al congresso di Federparchi. Via Palermo 12, Roma (Ore 15:00). (segue) (Rer)