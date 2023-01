Migranti: Regno Unito, arrivati ieri 500 richiedenti asilo attraverso la Manica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa 500 migranti sono arrivati ieri in Regno Unito attraverso il Canale della Manica. È quanto ha dichiarato l'emittente televisiva "Sky News", rivelando che gruppi di persone con giubbotti di salvataggio e coperte sono stati portati a Dover, nel Kent, su una barca della Border Force, l'agenzia governativa responsabile delle operazioni di controllo frontaliero. I dati del governo mostrano che 592 migranti hanno attraversato la Manica finora quest'anno, ma l'attività è stata registrata solo in tre giorni del mese di gennaio. L'anno scorso, 45.728 migranti hanno effettuato la traversata su piccole imbarcazioni, un aumento di oltre il 60 per cento rispetto al 2021. (Rel)