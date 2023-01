© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'ambito "degli ultimi sviluppi avvenuti in Burkina Faso, abbiamo deciso di richiamare il nostro ambasciatore a Parigi per condurre delle consultazioni sullo stato e sulle prospettive delle consultazioni bilaterali", ha fatto sapere il Quai d'Orsay. Ieri Parigi ha annunciato il ritiro delle sue truppe schierate in Burkina Faso che avverrà entro un mese. (Frp)