Germania: combattente in Siria condannato come terrorista islamista a sei anni di carcere

- Il tribunale di Duesseldorf ha condannato un combattente in Siria originario di Eschweiler a sei anni di carcere come terrorista islamista. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, l'imputato è stato riconosciuto colpevole di tentato omicidio e finanziamento al terrorismo. Secondo i giudici, l'uomo si è recato diverse volte in Siria tra il 2012 e il 2014 per prendere parte alla lotta armata contro il governo di Damasco, unendosi ad Ahrar al Sham, gruppo del terrorismo islamista. Con on un fucile d'assalto Kalashnikov AK 47 e una pistola Glock, il condannato ha cercato di uccidere due militari siriani senza che lo avessero minacciato. In Germania, l'uomo si è procurato abbigliamento da combattimento, un mirino telescopico e un emettitore laser a infrarossi. Con le prove disponibili, la magistratura ha smentito la tesi dell'accusato, che sosteneva di essersi recato in Siria per portare aiuti, alloggiando “per lo più” presso campi profughi. Inoltre, i giudici non hanno creduto all'imputato quando ha raccontato di aver aperto il fuoco contro i militari siriani solo per allontanarli, mancandoli volutamente. Al condannato è stata riconosciuta l'attenuante di non essere noto come islamista radicale in Germania. (Geb)