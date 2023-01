India: oggi la Festa della Repubblica, parata a Nuova Delhi, Al Sisi ospite d’onore (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giornata della vigilia è stata segnata anche dalla visita di Al Sisi, il cui colloquio con Modi è culminato con l’annuncio dell’elevazione della relazione bilaterale a partnership strategica, che apre la strada a una collaborazione più stretta nella sicurezza e nella difesa, nell’energia e nell’economia. L’invito a partecipare alla Festa della Repubblica come ospite speciale è un onore che l’India riserva ogni anno al leader di un Paese straniero con cui ha legami stretti o l’intenzione di stringerli, come in questo caso. L’invito si è aggiunto a quello che la presidenza indiana del G20 ha fatto all’Egitto, includendolo nei lavori del Gruppo come Paese ospite. Le parti hanno firmato cinque protocolli d’intesa. I due più importanti riguardano le tecnologie informatiche e la cybersicurezza. Gli altri tre riguardano la cooperazione culturale e negli affari giovanili e lo scambio di programmi televisivi e radiofonici tra la Prasar Bharati, l’emittente radiotelevisiva pubblica indiana, e l’Autorità nazionale per i media (Nma) egiziana. (Inn)