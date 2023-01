Usa: documenti riservati, anche per Pence probabile la nomina di un procuratore speciale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ritrovamento di documenti riservati nell'abitazione dell'ex vicepresidente degli Stati Uniti Mike Pence porterà probabilmente alla nomina da parte del dipartimento di Stato di un procuratore speciale chiamato a supervisionare le indagini, come avvenuto nei casi simili che vedono protagonisti il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e l'ex presidente Donald Trump. Lo ha dichiarato Norm Eisen, ex avvocato per le questioni etiche della Casa Bianca durante l'amministrazione di Barack Obama e analista legale dell'emittente televisiva "Cnn". La nomina di un nuovo procuratore speciale è "più che probabile", ha dichiarato Eisen, secondo cui il procuratore speciale Merrick Garland è certamente soggetto a pressioni politiche al fine di dimostrare equità nel trattamento dei tre casi. (segue) (Was)